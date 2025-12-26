Equipamiento fortalece a los Bomberos Voluntarios de la región

El Gobierno Regional de Loreto realizó la Ceremonia de Entrega de Camionetas y Equipos de Protección, en el marco del proyecto ejecutado mediante la modalidad de Obras por Impuestos, con una inversión superior a 44 millones de soles.

El trascendental acto contó con la presencia del Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Brigadier General CBP Juan Carlos Morales Carpio; el Gobernador de Loreto, Jorge René Chávez; la Brigadier CBP Milagros Gonzales, Jefa de la XI Comandancia Departamental Loreto; así como autoridades regionales, quienes acompañaron este significativo momento para el fortalecimiento de las capacidades operativas de las compañías de bomberos de la región.

La entrega de estas unidades y equipos constituye un hito histórico en el equipamiento de los bomberos de Loreto y representa un paso fundamental para: Mejorar la atención de emergencias, Garantizar la seguridad del personal bomberil y Proteger la vida y el patrimonio de la población loretana.

En una segunda etapa, se realizará la entrega de autobombas y ambulancias, completando el equipamiento correspondiente. Asimismo, se anunció un segundo proyecto valorizado en más de 20 millones de soles, destinado a la construcción y mejora de la infraestructura de los cuarteles, lo que permitirá brindar mejores condiciones a las mujeres y hombres de rojo en el ejercicio de su labor voluntaria.

El Comandante General Morales Carpio destacó que esta acción se enmarca en la política institucional de coordinar estrechamente con los jefes departamentales a nivel nacional, con el objetivo de desarrollar un plan de gestión intensivo que permita equipar progresivamente a las compañías de bomberos en todas las regiones del país.