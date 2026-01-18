Bombero protagonizó un accidente cuando se dirigía a una emergencia

Un violento accidente de tránsito se registró este sábado alrededor de las 11.05 horas sobre la calle Barbagelata al 237, cuando un bombero voluntario perdió el control del vehículo que conducía mientras se dirigía al cuartel para atender una emergencia. Según relataron testigos, el siniestro ocurrió cuando el bombero circulaba a bordo de un Ford Ka, dominio EZJ 755.

Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del automóvil y terminó impactando violentamente contra una columna de hormigón que sostiene un portón eléctrico corredizo de una vivienda particular. La fuerza del impacto fue tal que la columna estuvo a punto de derrumbarse por completo, generando importantes daños materiales también en el vehículo.

En diálogo con LA ANGOSTURA DIGITAL, vecinos del lugar aseguraron que el vehículo circulaba a muy alta velocidad y manifestaron su preocupación por la forma habitual de conducción en esa arteria. “Esto suele ser algo corriente acá en la calle Barbagelata, van como si fuera una autopista”, señalaron.

La propietaria de la vivienda afectada también expresó su indignación por lo ocurrido: “Rompió todo mi portón y es una suerte que él haya resultado ileso. Pero, ¿qué habría pasado si había chicos jugando o si justo estábamos saliendo de la casa? Acá no hay veredas, por lo que es muy peligroso este tipo de actitudes”, sostuvo.