Se cumplen 79 años de la creación del Cuartel de Bomberos Junín

Este sábado 27 de diciembre,se cumplen 79 años de la creación del Cuartel de Bomberos de Junín. El cuartel de Junín tiene una rica historia, con reinicios y consolidaciones, siendo un pilar de la ciudad desde hace décadas, evolucionando constantemente para proteger a sus vecinos.

Creado el 27 de diciembre de 1946, al mando del oficial inspector Juan Manuel Lando, el cuartel forma parte de las 35 dotaciones bonaerenses, dependientes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La institución, de gran prestigio entre los juninenses, celebra un nuevo año de vida, con el compromiso diario y el profesionalismo que la labor requiere. Bomberos además es una institución muy querida por toda la comunidad, sobre todo por el trabajo de riesgo que realizan ya sea para apagar un incendio grande o para bajar un gatito de un árbol.

Por otra parte, cumple valiosas funciones en capacitación, charlas de difusión y eventos para concientizar sobre riesgos vinculados al manejo del fuego y como prevención de diversos siniestros, difundiendo medidas de seguridad.