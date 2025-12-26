Noticias Chile

Bomberos de Chonchi ya disfrutan de un espacio multiuso

26/12/2025
Fue inaugurado el nuevo Centro Comunitario del Cuerpo de Bomberos de Chonchi, el cual fue construido por medio del Programa para Pequeñas Localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, a través de un proyecto que fuera elaborado y postulado por el Municipio, específicamente desde la Secretaría de Planificación Comunal, SECPLAN, con una inversión de 280 millones de pesos.

Salón, sala multiuso, oficinas, cocina, bodega, baño universal y estacionamiento, fueron las principales instalaciones de este moderno recinto en una superficie total de 239 metros cuadrados, donde desde ahora en adelante podrán efectuar sus capacitaciones, talleres y/o preparación de sus labores propias de seguridad en beneficio de la comunidad.

Este nuevo Centro Comunitario del Cuerpo de Bomberos de Chonchi, fue construido por la Empresa Constructora Bimac Ingeniería y Construcción SPA.

