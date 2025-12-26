Bomberos de Chonchi ya disfrutan de un espacio multiuso

Fue inaugurado el nuevo Centro Comunitario del Cuerpo de Bomberos de Chonchi, el cual fue construido por medio del Programa para Pequeñas Localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU, a través de un proyecto que fuera elaborado y postulado por el Municipio, específicamente desde la Secretaría de Planificación Comunal, SECPLAN, con una inversión de 280 millones de pesos.

Salón, sala multiuso, oficinas, cocina, bodega, baño universal y estacionamiento, fueron las principales instalaciones de este moderno recinto en una superficie total de 239 metros cuadrados, donde desde ahora en adelante podrán efectuar sus capacitaciones, talleres y/o preparación de sus labores propias de seguridad en beneficio de la comunidad.

Este nuevo Centro Comunitario del Cuerpo de Bomberos de Chonchi, fue construido por la Empresa Constructora Bimac Ingeniería y Construcción SPA.