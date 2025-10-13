Bomberos de Meliquina instalaron nueva repetidora para mejorar comunicaciones

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Meliquina dio un importante paso este fin de semana al completar la instalación de una nueva repetidora, que mejora notablemente la cobertura y la calidad de las comunicaciones en la zona. Este avance es clave, ya que la comunicación eficiente es uno de los pilares fundamentales en situaciones de emergencia.

Este logro fue posible gracias al esfuerzo conjunto del Cuerpo Activo y la Comisión Directiva del cuartel. Además, la repetidora se instaló en la Estancia Santa Lucía, que amablemente cedió el espacio, y se utilizó una radio base de alta calidad para optimizar el alcance.

El proyecto contó con el apoyo del equipo GORA y del Departamento de Comunicación de San Martín de los Andes, quienes brindaron asesoramiento y colaboración técnica para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva infraestructura.