911 entregan un camión de bomberos a Piedra Blanca

El municipio Piedra Blanca , fue beneficiado con un moderno camión de bomberos por parte de la Presidencia de la República que encabeza el Señor Presidente Luis Abinader.

El camión está doctado con todos los equipos de última generación, fue recibido por el Alcalde Radhames Contreras la Gobernadora Adela Tejeda el Intendente del Cuerpo de Bomberos, Nahum Manzuenta a través del Ministerio de la Presidencia.

El acto, realizado en el Palacio Nacional, estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional del 911, José Ignacio Paliza, y por el director ejecutivo del Sistema 911, coronel Randolfo Rijo Gómez.

Las comunidades beneficiadas con los modernos vehículos especializados son: San José de Ocoa, el Distrito Nacional, La Vega, Monte Cristi, Verón, Santo Domingo Norte, Piedra Blanca (Bonao), Pedro Brand, Villa Altagracia, Maimón (Bonao), Palenque y San Juan, contribuyendo a mejorar la atención frente a emergencias relacionadas con incendios y rescates.

El ministro Paliza destacó: “El centro de todo el trabajo del Sistema 911 es la gente. No puede haber otro propósito ni otra energía que no sea pensar siempre en salvar vidas y proteger a los dominicanos y dominicanas en todo el territorio nacional. Sabemos lo que significa perderlo todo en un siniestro y por eso invertimos en fortalecer cada componente del sistema para brindar un servicio cada vez más robusto, atento y de mayor calidad”.