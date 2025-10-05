Bomberos Voluntarios cumplen 47 años de entrega y servicio

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay conmemora este sábado su 47° aniversario de fundación, reafirmando su compromiso con la sociedad y el espíritu de servicio que los caracteriza. La jornada comenzó con un acto frente al Panteón de los Héroes, donde se reunieron voluntarios de distintas compañías del país.

Las sirenas resonaron a la medianoche en todo el territorio nacional. Este gesto tradicional marcó el inicio de las actividades conmemorativas, simbolizando el orgullo de pertenecer a una institución que ha sido sinónimo de entrega y valentía durante casi cinco décadas.

En el microcentro de Asunción, el homenaje reunió a generaciones de bomberos que recordaron a los fundadores y mártires del servicio. El Panteón, lugar emblemático de la historia paraguaya, fue escenario del reconocimiento a quienes dedicaron su vida a proteger la de los demás.

La presidenta del CBVP, Lorena Canan, resaltó el trabajo silencioso de los voluntarios que dejan su hogar, su descanso y su familia para acudir al llamado de emergencia. Subrayó la importancia de mantener viva la vocación de servicio y la unión entre las distintas compañías del país.

Durante el acto, los bomberos realizaron una ofrenda floral en memoria de los compañeros caídos en cumplimiento del deber. Este año, se recordó especialmente a VK6 Tte. BVC Óscar A. Gómez, VK11 Tte. BVC Manfred C. Emhart, VK13 Tte. BVC Alberto R. González y VK103 Tte. BVC Alcide Amarilla.

El homenaje fue también un llamado a la solidaridad ciudadana. El CBVP se sostiene en gran medida gracias a las donaciones que recibe durante su colecta nacional anual, lo que permite mantener el funcionamiento de los cuarteles y la adquisición de equipos de rescate.