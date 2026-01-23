Atacan a disparos a bomberos que combatían incendio en Concepción

Un presunto ataque a disparos contra Bomberos fue reportado cerca de la medianoche del martes en una zona rural de la comuna de Concepción, región del Bío Bío.

El hecho habría tenido lugar en el sector Puente 3, a la altura de Las Pataguas, mientras personal bomberil combatía un incendio.

Preliminarmente, se indicó que testigos habrían alertado de la presencia de individuos en vehículos realizando fuego, además de atacar a tiros un carro de Bomberos.

El supuesto ataque contra voluntarios fue confirmado por el propio alcalde de la ciudad, Héctor Muñoz, quien catalogó lo ocurrido como “gravísimo”.

“Lo sucedido en el Puente 3, nos parece un hecho gravísimo y nosotros necesitamos, como dijimos ya en el día, el Toque de Queda en el sector rural“, aseveró a BioBioChile.

“No puede haber un ataque por disparos a nuestros Bomberos, o a nuestras policías, ni a nadie en un Estado de Excepción Constitucional. Es un hecho grave en la ciudad de Concepción”, añadió.

Asimismo, recalcó: “Necesitamos más patrullajes de las Fuerzas Armadas (FF.AA). Venimos (hace) días diciéndolo. Necesitamos el apoyo de todas las fuerzas, de todas las instituciones, para poder combatir (la emergencia)”.

“Y aquí podemos ver también que hay delincuentes, terroristas que probablemente estén quemando lugares forestales, y estén provocando todo esto. No sabemos el motivo, pero es muy lamentable y ahora atacan con disparos a nuestros Bomberos”, sostuvo.

No obstante, desde el municipio señalaron que, hasta el momento, no hay certeza sobre si los presuntos ataques se encontraban robando, generando incendio o en otras acciones.