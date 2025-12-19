Bomberos despiden a voluntario que murió tras derrumbe en un incendio

En la Sexta Compañía de Bomberos de Santiago se realiza el velorio de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, voluntario que perdió la vida tras un derrumbe mientras combatía un incendio.

La tragedia ocurrió durante la tarde del pasado jueves, cuando al menos 13 compañías trabajaban en un incendio en la intersección de Avenida España y Domeyko.

Mientras atendía la emergencia, se registró un derrumbe estructural —aparentemente en un inmueble tipo cité— que atrapó a tres voluntarios entre los escombros.

Tras ser rescatado en estado de extrema gravedad, Valenzuela fue trasladado de urgencia a la Mutual de Seguridad, sin embargo, se confirmó su deceso en el recinto asistencial, convirtiéndose en un nuevo mártir de la institución.

Por ello, Paul Valenzuela es despedido en la Sexta Compañía de Bomberos de Santiago, donde se espera que acudan el Presidente de la República, Gabriel Boric, y el Presidente electo, José Antonio Kast.