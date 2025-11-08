Castelló renueva un vehículo de su flota de Bomberos

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Castellón ha llevado a cabo una profunda renovación de uno de sus vehículos de salvamento con el objetivo de alargar su vida útil en torno a una década, mejorar sus prestaciones y obtener un importante ahorro económico frente a la adquisición de un vehículo nuevo. La intervención se ha diseñado para aprovechar al máximo un chasis en buen estado, actualizando su configuración y adaptándolo a las necesidades reales y actuales del Servicio.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que “el trabajo que se ha realizado con este vehículo es un ejemplo claro de nuestra apuesta por la optimización de los recursos públicos y la mejora continua de los medios con los que cuentan nuestros bomberos. Con esta reforma conseguimos un vehículo más versátil, adaptado a las necesidades actuales del Servicio y preparado para dar una respuesta más eficaz en las intervenciones y en las tareas logísticas diarias”.

Ortolá ha añadido que “desde el área de Seguridad y Emergencias estamos comprometidos con dotar al Servicio de Bomberos de Castellón de los mejores recursos posibles, combinando la incorporación de nuevos vehículos con la modernización de los ya existentes. Esta actuación demuestra que es posible avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente, garantizando la seguridad de la ciudadanía y mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales que velan por ella.”

Transformación del vehículo reemplazado

El vehículo, un FSV (Furgón de Salvamentos Varios) puesto en servicio en 2012, deja de desempeñar sus funciones originales para transformarse en una UCP (Unidad de Carga Pesada), más adecuada para el transporte y movilización de grandes cargas y materiales específicos. Esta transformación es posible después de la incorporación a la flota de un nuevo FSV más moderno y funcional, lo que ha permitido desmontar el carrozado antiguo y redefinir por completo el uso del vehículo.

Sobre el chasis se ha instalado una caja abierta destinada al transporte de grandes cargas, que facilita el traslado de equipamiento voluminoso y diverso. Esta caja resulta accesible mediante una plataforma elevadora hidráulica de nueva instalación, que permite la carga y descarga del material de forma más segura, cómoda y ergonómica para el personal del Servicio, reduciendo esfuerzos físicos y tiempos de operación durante las intervenciones y en las tareas logísticas cotidianas.

El vehículo conserva además su grúa, que seguirá siendo un recurso esencial para la movilización y retirada de grandes cargas y para la intervención en situaciones concretas de emergencia y rescate que requieran este tipo de medio, como rescates técnicos complejos o la manipulación de elementos pesados en la vía pública. Con un coste de reforma de 77.350 euros más IVA, sensiblemente inferior al de la compra de un camión nuevo, la actuación permite optimizar recursos, prolongar la vida útil de la flota y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del Servicio de Bomberos al servicio de la ciudadanía.