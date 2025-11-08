Bomberos de Ramallo se capacitaron en rescate vehicular

Los Bomberos Voluntarios de Ramallo fueron parte de una extensa capacitación regional en Rescate Vehicular Liviano, que concluyó el sábado 1 de noviembre con una jornada práctica desarrollada en San Pedro.

El curso fue una iniciativa de la Compañía 21 de la Región Norte – Norte y constó de cuatro clases teóricas dictadas quincenalmente, además de un examen final que combinó instancias teóricas y prácticas. La formación se llevó a cabo en distintos cuarteles —entre ellos los de Santa Lucía, Ramallo y San Pedro—, favoreciendo el intercambio de experiencias y la cooperación entre cuerpos de bomberos de la zona.

En total, 21 bomberos de 10 cuarteles completaron exitosamente la capacitación, representando a San Andrés de Giles, Baradero, Pérez Millán, Capitán Sarmiento, Lima, Carmen de Areco, General Rodríguez, San Pedro, Santa Lucía y Ramallo.

Desde el cuartel ramallense destacaron la relevancia de este tipo de instancias formativas, que refuerzan las habilidades técnicas del personal y consolidan el trabajo en red. “La capacitación constante es fundamental para mejorar la respuesta ante emergencias y cuidar la vida de los vecinos”, expresaron.