Bomberos Voluntarios de San Antonio recibe nueva ambulancia

El intendente municipal Santiago Aguilera, hizo entrega de una nueva ambulancia a la 13ª Compañía de Bomberos Voluntarios de San Antonio.

El acto se desarrolló en la Parroquia San Antonio de Padua, ubicada a una cuadra del edificio municipal, y contó con la presencia de autoridades locales, integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios y vecinos de la comunidad.

La unidad entregada corresponde a una ambulancia de Soporte Vital en Trauma, destinada a reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y situaciones críticas, mejorando significativamente la atención prehospitalaria para la ciudadanía.

Al respecto, el intendente Santiago Aguilera expresó: “Esta nueva ambulancia es una inversión concreta en seguridad y salud para nuestros vecinos. Seguimos fortaleciendo a nuestras instituciones, porque entendemos que contar con equipamiento adecuado salva vidas y mejora la calidad de respuesta ante las emergencias”.

Asimismo, el jefe comunal destacó el trabajo conjunto con los Bomberos Voluntarios y remarcó la importancia de seguir dotando al distrito de infraestructura sanitaria adecuada.

Cabe señalar que esta es la segunda ambulancia adquirida para San Antonio durante la actual gestión municipal. La primera corresponde a la ambulancia municipal, que comenzó a operar en agosto de 2024, ampliando la cobertura y los servicios de emergencia en la localidad