Campo Grande ya tiene su primera autobomba para los Bomberos

La unidad fue adquirida con una inversión de 65 millones de pesos, con apoyo del Gobierno Provincial, en un trabajo conjunto con el Municipio de Campo Grande y el acompañamiento del legislador Pedro Dantas, fortaleciendo de manera concreta la capacidad de respuesta ante emergencias.

Durante el acto, Weretilneck destacó el valor del trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones comunitarias y los vecinos, y remarcó el crecimiento acelerado que tuvo la institución bomberil en muy poco tiempo. “Para nosotros es una alegría enorme poder compartir este momento tan importante, tan histórico, tan bisagra en la historia de Campo Grande”, expresó.

El Gobernador señaló que una sociedad se sostiene a partir del rol del Estado —Municipio, escuela, Policía, hospital— y del capital social que representan las instituciones de la comunidad, como los bomberos, clubes, bibliotecas y centros de jubilados. “Son espacios donde los vecinos ponen tiempo, esfuerzo y recursos para pensar en los demás”, subrayó.

En ese sentido, valoró la articulación entre el Estado municipal y provincial, el compromiso de la comunidad y la participación activa de los vecinos. “Es clave que todos estemos donde tenemos que estar: el Estado acompañando, la comunidad fortaleciendo sus instituciones y los vecinos comprometidos con las cosas de todos”, afirmó.

Weretilneck remarcó que en solo 1 año Campo Grande logró conformar su asociación de bomberos, normalizar autoridades, sumar 9 bomberos voluntarios y contar hoy con su primer equipo operativo. “Este equipamiento no es solo una autobomba: es formación, capacitación y cuidado de quienes van a cuidar a los demás. Eso es lo que realmente vale y lo que hoy estamos celebrando”, concluyó.