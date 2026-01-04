Bomberos Zapadores de Rosario con nuevos equipos

En un nuevo aniversario de la fuerza, autoridades provinciales destacaron una inversión superior a los 400 mil dólares destinada a mejorar la respuesta ante emergencias y reforzar la seguridad del personal.

En el 122° aniversario de los Bomberos Zapadores de Rosario, el Gobierno de Santa Fe resaltó una inversión histórica en equipamiento realizada entre 2024 y 2025 para fortalecer la capacidad operativa de la agrupación. El acto se desarrolló en Rosario y contó con la presencia de autoridades provinciales, quienes subrayaron la importancia de dotar a la fuerza de recursos modernos para intervenir en incendios y emergencias, y proteger la integridad de los efectivos.

La incorporación de equipamiento se llevó adelante a través del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Según se informó oficialmente, el monto total supera los 400.000 dólares y está orientado a optimizar la respuesta ante distintos escenarios, desde incendios estructurales hasta focos forestales, con estándares de seguridad acordes a la complejidad de las intervenciones.

Durante 2024, mediante licitaciones aceleradas, se destinaron cerca de 185.000 dólares para la compra de máscaras antiflamas, botas y guantes especializados. En 2025, la inversión alcanzó los 229.793 dólares e incluyó bombas portátiles de alta presión para incendios forestales, motosierras, sopladoras, mangueras, lanzas de incendio y herramientas manuales de alta resistencia.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó que la política de inversión no se limita a infraestructura policial o carcelaria. “Aspiramos a contar con Bomberos Zapadores preparados de la mejor manera, con los recursos necesarios para resguardar la integridad de los rosarinos”, señaló.

En la misma línea, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, puso en valor la vocación de servicio del personal. Remarcó que la agrupación rosarina es reconocida a nivel nacional y convocada para intervenir en distintos puntos del país cuando la situación lo requiere.

La Agrupación Bomberos Zapadores de Rosario forma parte de la Policía de Santa Fe y cuenta con más de un siglo de trayectoria. Según datos oficiales, registra un promedio anual de 3.000 intervenciones, muchas de ellas de alto riesgo y baja visibilidad pública.