Bomberos Voluntarios de Villa Constitución culminan la ampliación de su sede

El presidente de la comisión directiva, Marcelo Fiore, destacó el apoyo comunitario y adelantó que las nuevas instalaciones ya se utilizan para capacitaciones y eventos institucionales. La inauguración se planifica para junio próximo.

Luego de ocho años de trabajo sostenido y con el respaldo fundamental de la comunidad, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Constitución se encuentra en los últimos detalles de la ampliación de su sede institucional. Las obras, que incluyen un nuevo salón de usos múltiples (SUM), oficinas en la planta alta y mejoras en los sanitarios del sector de operaciones, quedarán formalmente inauguradas el próximo mes de junio, con la presencia de autoridades locales y provinciales.

Así lo confirmó Marcelo Fiore, presidente de la comisión directiva de la institución, quien repasó los pormenores de una obra largamente anhelada. “Con mucho esfuerzo hemos concluido la obra del SUM y también el baño en la parte donde están los camiones, todo el vestuario femenino”, detalló el directivo, visiblemente satisfecho por el logro alcanzado.

Sus declaraciones fueron difundidas días atrás en el programa “Infos”, que conduce Víctor Hugo Dimaría, donde Fiore explicó cómo están utilizando el SUM. “Se aprovecha mucho en cursos de capacitación para distintos cuarteles de la regional y el nuestro”, indicó. Asimismo, aclaró que las instalaciones están disponibles para alquileres accesibles o incluso sin costo para otras instituciones, siempre que se trate de actividades no ruidosas. “Ningún cumpleaños para no molestar al vecindario”, puntualizó, aunque aclaró que eventos institucionales o capacitaciones son bienvenidos. “Si alguien lo quiere usar, alguna institución también lo quiere usar, obviamente sin costo, y quiere dar un curso o algo, estamos para el intercambio institucional”, agregó.

“Este inmueble se compró hace más de 20 años, era una casa muy vieja”, recordó Fiore, quien anticipó la fecha tentativa para la inauguración oficial: “La idea era hacer algo todos juntos el día del bombero, el 2 de junio, tal vez antes”. Expresó su deseo de invitar a Protección Civil de Santa Fe y a otras autoridades, en un acto sencillo pero formal. “En realidad es parte del pueblo, de la comunidad, siempre lo digo yo”, remarcó.