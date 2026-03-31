General Acha fortalece su flota: Bomberos incorporan una nueva unidad

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Acha anunció con orgullo la llegada de una pieza clave para su esquema de respuesta operativa: la incorporación de una camioneta Toyota Hilux 4×4, que llevará el legajo N° 14. Esta adquisición representa un salto cualitativo en la logística del cuartel pampeano, permitiendo que las dotaciones cuenten con un vehículo de tracción integral capaz de acceder a sectores de geografía difícil, incendios de interfase o zonas rurales donde la rapidez de llegada es determinante para el éxito de la intervención.

Si bien la unidad ya se encuentra físicamente en el cuartel, la institución informó que el proceso de puesta en marcha aún contempla etapas técnicas fundamentales. En las próximas semanas, el móvil N° 14 será sometido a los trabajos de equipamiento específico, ploteo institucional y montaje de sistemas de alerta lumínica y sonora. Estos pasos son esenciales para asegurar que el vehículo cumpla con todas las normativas de seguridad y funcionalidad antes de su entrada oficial en servicio activo.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Acha destacaron que este avance es el resultado directo del apoyo constante de los vecinos. “Esta adquisición permite mayor rapidez, seguridad y eficiencia en cada intervención”, señalaron, reafirmando su compromiso con la mejora continua del servicio. Con la llegada de esta 4×4, el cuartel no solo moderniza su parque automotor, sino que dota a sus voluntarios de una herramienta confiable para proteger la vida y los bienes de la comunidad con estándares de excelencia.