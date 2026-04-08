Bomberos Voluntarios de Famaillá dejarán de operar por falta de recursos

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Famaillá anunció que dejará de asistir a emergencias debido a la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad y operatividad, en un contexto marcado por la falta de equipamiento y recursos esenciales para cumplir con su labor.

La determinación fue comunicada oficialmente el 6 de abril mediante un documento en el que los integrantes del cuartel explicaron que no cuentan con los elementos necesarios ni con las condiciones adecuadas para intervenir conforme a los protocolos vigentes. En ese marco, señalaron que la decisión responde a un criterio preventivo, orientado a evitar situaciones de riesgo tanto para el personal como para terceros.

En paralelo, los bomberos difundieron un informe dirigido a autoridades y a la comunidad en el que detallaron la situación institucional que atraviesan. Allí expusieron una serie de dificultades que se arrastran desde hace años, entre ellas problemas administrativos, falta de rendición de subsidios y la inexistencia de una comisión directiva activa desde 2021.

A estas complicaciones se suman la ausencia de ingresos económicos, la falta de cobertura de seguros y la imposibilidad de acceder a instancias de capacitación, factores que impactan directamente en la capacidad de respuesta del servicio.

Pese a este escenario, desde el cuerpo activo destacaron que continuaron atendiendo emergencias durante todo este tiempo, sosteniendo el funcionamiento con esfuerzo propio y compromiso del personal.

Finalmente, solicitaron la intervención de los organismos competentes con el objetivo de regularizar la situación institucional y poder retomar las tareas en condiciones que garanticen seguridad y eficacia en la asistencia.

Fuente: www.contextotucuman.com