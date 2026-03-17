Las Breñas presentó su nueva unidad para fortalecer el servicio

La Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Las Breñas celebró un nuevo hito en su crecimiento institucional con la presentación oficial del Móvil N° 13, bautizado como “Ángeles del Fuego”. Esta flamante unidad se integra de inmediato al parque automotor de la entidad, con el objetivo de optimizar la capacidad de respuesta operativa y garantizar una asistencia más eficiente ante los diversos siniestros y emergencias que se registran en la localidad y sus alrededores.

El acto de presentación contó con un fuerte respaldo político e institucional, reflejando la importancia estratégica del cuartel para la región. Participaron de la ceremonia el Secretario de Desarrollo Humano, Andrés Chávez; el Director de Vialidad Provincial, Ing. Omar Canela; y los concejales Emmanuel Toñane y Cristina Mansilla, quienes acompañaron a la Comisión Directiva y al Cuerpo Activo en este avance que beneficia directamente a la seguridad de toda la comunidad breñense.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la invocación religiosa y bendición del vehículo. El diácono de la parroquia San Miguel Arcángel, José Lourtau, junto al Apóstol Jacob Herrera, fueron los encargados de realizar la ceremonia espiritual, donde se resaltó la abnegación y la entrega permanente de los voluntarios. Bajo el nombre de “Ángeles del Fuego”, la unidad simboliza no solo una herramienta técnica, sino también el espíritu de protección que guía la labor diaria de los bomberos.

Desde el Municipio destacaron el esfuerzo y la transparencia en la gestión de la asociación, señalando que cada nueva incorporación es fruto del trabajo solidario y el compromiso social. Con la puesta en servicio del Móvil N° 13, los Bomberos de Las Breñas continúan consolidando un sistema de emergencias profesional y equipado, reafirmando su rol como pilares fundamentales en el cuidado de la vida y los bienes de los vecinos chaqueños.