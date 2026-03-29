Bomberos de Castelli adquieren modernos equipos de radio

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Castelli dio un nuevo paso en su proceso de modernización tecnológica con la adquisición de equipamiento de comunicaciones de alta gama. La institución confirmó la compra de dos equipos de radio Yaesu FT-3185, unidades de base modernas que incluyen sus respectivos comandos y sistemas de antenas reforzadas.

Esta inversión, realizada íntegramente con fondos propios de la entidad, tiene como objetivo central optimizar la coordinación logística durante las intervenciones, asegurando que el flujo de información entre las unidades y la base sea nítido y constante, incluso en condiciones geográficas o climáticas adversas.

Esta mejora en el sistema de comunicaciones se suma a la serie de inversiones que el cuartel de Castelli viene realizando para fortalecer su capacidad de respuesta. “Sabemos lo importante que es mejorar el sistema de comunicación para desempeñar nuestras tareas”, señalaron desde la jefatura, destacando que cada avance tecnológico se traduce de manera directa en una mayor seguridad para los vecinos. Con estas nuevas herramientas, los Bomberos de Castelli reafirman su compromiso con la excelencia operativa, consolidando un sistema de protección civil cada vez más eficiente y conectado.