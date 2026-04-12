Reynosa entrega equipamiento crítico a su Cuerpo de Bomberos

El Gobierno Municipal de Reynosa concretó una entrega clave de equipamiento destinado a fortalecer la seguridad del Heroico Cuerpo de Bomberos. Esta iniciativa busca elevar los estándares de protección personal de los efectivos, garantizando que cuenten con la indumentaria técnica necesaria para enfrentar los desafíos operativos de una de las ciudades más dinámicas y complejas del norte de México.

El nuevo kit de protección entregado a los elementos incluye cascos de alta resistencia, botas ignífugas, guantes, chamarras y pantalones reforzados, todos diseñados bajo normativas de seguridad para el combate de incendios y atención de incidentes viales. Durante el acto oficial, el alcalde Carlos Peña enfatizó que dotar a la corporación con herramientas de última generación es una prioridad de su administración: “Reconocemos su entrega y compromiso; arriesgan su vida por la seguridad de la población y merecen el mejor respaldo”, afirmó.

Por su parte, el director de Protección Civil, Javier Lam Cantú, subrayó que la renovación de estos equipos representa un mensaje de confianza hacia el personal. Contar con uniformes en óptimas condiciones no solo mejora la imagen institucional, sino que reduce drásticamente el riesgo de lesiones durante las intervenciones, permitiendo que los bomberos de Reynosa continúen protegiendo a las familias con la eficiencia y el profesionalismo que los caracteriza.