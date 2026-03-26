Bomberos de Rawson se perfeccionan en rescate vehicular y triage

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rawson llevó adelante una intensa jornada de capacitación práctica este miércoles, enfocada en el rescate vehicular y la gestión de escenas con víctimas múltiples. La actividad, enmarcada en el plan de formación interna de la institución, tuvo como objetivo central elevar los estándares de preparación del personal activo para enfrentar siniestros viales de gran magnitud, donde la toma de decisiones bajo presión y la organización técnica son determinantes para salvar vidas.

Durante el ejercicio, los efectivos trabajaron exhaustivamente bajo el protocolo de triage, una metodología de clasificación internacional que permite categorizar la gravedad de los heridos de manera inmediata. Esta técnica es vital en escenarios donde la cantidad de víctimas supera inicialmente la capacidad de los recursos presentes, ya que permite optimizar el despliegue de los brigadistas y priorizar la atención de aquellos con mayor riesgo vital, garantizando una cadena de supervivencia eficiente desde el primer minuto de la intervención.

El simulacro recreó condiciones reales de atrapamiento y colisión, exigiendo al personal el uso de herramientas de corte y estabilización, además de la coordinación con los servicios de salud. Desde la jefatura de Rawson destacaron que estas instancias de entrenamiento práctico son el pilar que sostiene la operatividad del cuartel, asegurando que cada integrante esté familiarizado con las maniobras más avanzadas. Con esta nueva capacitación, la capital de Chubut refuerza su sistema de protección civil con un cuerpo de bomberos altamente especializado en el socorro en ruta y zona urbana.