Bomberos de Neuquén se capacitan en primeros auxilios emocionales

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos impulsó una instancia de formación vital para el bienestar y la eficacia operativa del personal de Bomberos de la Policía del Neuquén. Desarrollada en las instalaciones del Cuartel Central, esta capacitación en primeros auxilios emocionales se centró en dotar a los efectivos de herramientas técnicas para el abordaje de situaciones críticas. La jornada permitió profundizar en estrategias de contención emocional e intervención en crisis, buscando que el acompañamiento a las víctimas sea un componente central y profesionalizado dentro de la respuesta integral que se brinda en cada siniestro.

El programa de formación puso especial énfasis en el manejo del impacto psicológico que enfrentan quienes intervienen en la primera línea de emergencia. Durante el encuentro, los especialistas trabajaron sobre la importancia del autocuidado y la gestión emocional de los propios equipos de respuesta, reconociendo que la exposición constante a escenarios traumáticos requiere de mecanismos de preservación mental para sostener la operatividad a largo plazo. Este enfoque preventivo permite que el bombero no solo sea un técnico eficiente en la extinción o el rescate, sino también un operador capaz de gestionar el estrés propio y el de los afectados.

La iniciativa refleja un cambio de paradigma en la formación de las fuerzas de seguridad y emergencias de la provincia, donde la dimensión humanitaria y psicológica cobra la misma relevancia que el entrenamiento físico o técnico. Al fortalecer estas capacidades en el Cuartel Central, se garantiza una atención más empática y equilibrada frente a la comunidad neuquina, promoviendo entornos de trabajo saludables para el personal que diariamente enfrenta situaciones de alta complejidad y riesgo emocional.