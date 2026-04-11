Inversión histórica: Bomberos de Villa Huidobro adquieren una unidad 0 km

La Asociación Bomberos Voluntarios de Villa Huidobro concretó un paso trascendental para su operatividad tras la firma del contrato de compra-venta de una nueva unidad 0 km. En una conferencia de prensa que contó con la participación de la comisión directiva y el cuerpo activo, se formalizó esta adquisición que representa una inversión cercana a los 100.000 dólares, consolidando al cuartel como uno de los mejor equipados del departamento General Roca.

La llegada de este vehículo permitirá modernizar la respuesta ante siniestros en una zona estratégica de la provincia de Córdoba, donde la combinación de rutas transitadas y vasta actividad agrícola exige equipos de alta fiabilidad. Según destacaron las autoridades de la institución, este logro es fruto de una administración transparente y del apoyo constante de la comunidad, permitiendo reinvertir los recursos en tecnología de última generación que garantiza mayor seguridad para los voluntarios y los vecinos.

Con esta firma, Villa Huidobro no solo adquiere un vehículo, sino que fortalece su autonomía y eficiencia en la primera línea de fuego. La nueva unidad llegará para integrarse a la flota actual, permitiendo una rotación de equipos que asegura que el cuartel esté siempre listo para actuar ante cualquier emergencia en la localidad y zonas rurales de influencia.