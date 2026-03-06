Bomberos recibieron medallas al mérito por un rescate en una fosa séptica

En el marco de las celebraciones por el día de su patrón, San Juan de Dios, el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz organizó este viernes un acto oficial en la capital gaditana para distinguir la labor de sus efectivos. Durante la ceremonia, tres integrantes del Parque de Bomberos de San Roque fueron condecorados con la Medalla al Mérito Profesional por su intervención en el rescate de dos personas atrapadas en una fosa séptica en la zona de La Doctora, una operación de alta complejidad que puso a prueba la capacidad técnica y el valor de los brigadistas.

Los efectivos galardonados con las medallas fueron José Carlos de Jesús, David Sánchez y Juan Manuel Bernal, quienes recibieron el reconocimiento de manos de las autoridades provinciales. Asimismo, la jornada incluyó un homenaje especial para el cabo Carlos López Muñoz, a quien se le entregó una placa conmemorativa en reconocimiento a su extensa trayectoria y dedicación al cuerpo tras haber alcanzado recientemente su jubilación.

El teniente de alcalde de San Roque y consejero del Consorcio, David Ramos, participó activamente en la entrega de las distinciones y expresó su felicitación pública a los cuatro homenajeados. El funcionario destacó que la labor del cuerpo en el municipio trasciende el combate de incendios, abarcando intervenciones críticas en accidentes de tráfico y respuestas ante emergencias climáticas, como las ocurridas durante el reciente paso de borrascas por la región.

El acto puso de relieve la importancia del profesionalismo en el servicio de bomberos y el compromiso de los efectivos sanroqueños con la seguridad ciudadana. La entrega de estas medallas y placas no solo representó un tributo a las acciones individuales de rescate, sino que también reafirmó la solidez institucional de un parque que continúa siendo un pilar fundamental para la protección civil en la provincia de Cádiz.