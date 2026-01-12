Bomberos Voluntarios de Balcarce celebró su 75° Aniversario

Un emotivo acto en la avenida del Valle reunió a la comunidad para rendir homenaje a la dedicación y valentía de los bomberos de Balcarce.

Este domingo, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce conmemoró sus 75 años de servicio a la comunidad con un emotivo acto realizado en la avenida del Valle y 2, a pocos metros del cuartel central. La celebración incluyó reconocimientos a la institución y a personas destacadas que han contribuido a su legado.

Durante la ceremonia, el intendente Esteban Reino, el presidente de Bomberos, Silvio Cattaneo, y el jefe del cuerpo activo, Federico Mancini, compartieron sus palabras, reflejando la importancia de la labor de los bomberos en la comunidad. También se escucharon mensajes de fe y bendiciones por parte del pastor Claudio D’Amico y el cura párroco de San José, Pablo Etchepareborda, quienes destacaron el compromiso y sacrificio de los integrantes de la institución.

El evento culminó con un esperado desfile de todas las unidades, tanto modernas como históricas, que forman parte del legado de los Bomberos Voluntarios de Balcarce, seguido de un tradicional almuerzo, donde se celebró no solo la historia, sino también el futuro de esta noble institución.