Bomberos Voluntarios de Chascomús suman una nueva camioneta

Buenos Aires.- El cuartel de Bomberos Voluntarios de Chascomús anunció la incorporación de una nueva unidad a su flota de vehículos de emergencia: una Toyota Hilux 4×4 0 km. Esta adquisición, la unidad número 18, es el resultado del constante crecimiento de la institución, que se destaca por su compromiso y la excelente gestión de sus recursos.

La nueva camioneta reemplazará a una Renault Kangoo, modelo 2022, que fue vendida a la provincia de Misiones. Esta operación no solo permitió la renovación del parque automotor, sino que también demostró la eficiencia administrativa de la entidad.

Desde la institución, se enfatizó que esta compra es fruto del “esfuerzo, colaboración y apoyo de la población” de Chascomús. A través de sus redes sociales, los bomberos agradecieron a la comunidad por el respaldo que les permite continuar con su misión y seguir invirtiendo en equipamiento de primera línea para responder a las emergencias.

La llegada de la nueva Hilux fortalece la capacidad de respuesta de los bomberos en todo tipo de terrenos, garantizando un servicio más eficaz y seguro para todos los vecinos.