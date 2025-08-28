Bomberos sumaron equipamiento con una inversión de $3 millones

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Nueva adquirió un nuevo lote de equipamiento, con una inversión de más de 3 millones de pesos. Se trata de 11 pares de borcegos forestales y 3 pares de botas incendio estructural que sumaron para protección personal.

Los fondos surgieron del ChocoBingo y de la venta de locro que realizaron durante el último mes.

Este equipamiento nuevo será destinado para los nuevos bomberos que se sumaron durante el último año.

“La institución, mediante la Comisión Directiva, apuesta a que sus Bomberos tengan los elementos de protección para afrontar las distintas intervenciónes”, detallaron en sus redes sociales.

Cabe destacar que para estas adquisiciones se realizó un ChocoBingo, en mayo, y una venta de locro para el 20 de julio.