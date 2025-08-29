Entregan subsidio a Bomberos de Chacabuco para renovar autobomba forestal

El presidente de la Cámara de Diputado de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera estuvo de visita en Chacabuco, fue recibido por el Intendente Municipal, Darío Golía en su despacho, dónde charlaron y analizaron diferentes temas como las elecciones de medio término en la provincia y la situación del país.

Más tarde, se trasladaron hasta el edificio de los bomberos Voluntarios de Chacabuco, allí los estaban esperando Marcelo Cuozzo, presidente acompañado por integrantes de la Comisión junto al jefe del cuerpo activo, quienes le mostraron los equipos de combate de incendio, vehículos e infraestructura edilicia.

Cabe destacar que el aporte económico que les entregó Guerrera a la Sociedad de Bomberos Voluntarios, es para cambiar una autobomba forestal que ya tiene varios años de antigüedad, este aporte resaltó el presidente de la Cámara de Diputado fue gestionado por Golía y Hugo Moro.

Finalizando la jornada, recorrieron un barrio y caminaron por el mismo saludando a los vecinos de varias cuadras que recientemente se colocaron nuevas luminarias LED.