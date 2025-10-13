Detienen a cuatro personas por fraude en Bomberos de Temuco

Fue el equipo de investigación de AraucaniaDiario el que tuvo a su disposición exclusiva, el informe que emitió la comisión contralora que se conformó, para investigar lo que estaba sucediendo en el Cuerpo de Bomberos de Temuco (CBT), tras detectarse el pago fraudulento de facturas supuestamente falsas, que contaban sin embargo, con la venia del comandante de la institución para su pago.

Son casi 40 millones de pesos los defraudados, provenientes de donaciones de particulares, o de subvenciones fiscales o del Municipio de Temuco, pese a que nada se ha transparentado en relación al origen de los dineros mal habidos.

En lo que respecta a las identidades de los aprehendidos, se trataría de la exsecretaria y del exjefe de Taller del Cuerpo de Bomberos de Temuco, además de dos proveedores directos del cuerpo bomberil.

Sin embargo, mañana ya se podrá saber más detalles de la detención, toda vez que pasarán a control en el Juzgado de Garantía de Temuco.