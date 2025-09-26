No escuchó la sirena del camión de bomberos y causó un triple choque

Una desatención en el manejo provocó un triple choque y de milagro no causó heridos de consideración, cuando un automovilista no escuchó la sirena de un camión de bomberos en la transitada esquina de la avenida Colón y San Luis.

El hecho ocurrió este miércoles a las 21.30, cuando una autobomba del Cuartel Central de bomberos que se dirigía a un incendio por la avenida – en dirección a la costa-, chocó contra un auto que se cruzó por la calle San Luis.

Según testigos, el camión de bomberos venía “en regla”, con las luces prendidas y la sirena. “El del auto venía en su mundo y no lo debe haber escuchado”, señaló a 0223, una mujer que vio el accidente y había presenciado como la autobomba venía avisando unas cuadras atrás, con luces y sirenas, de la emergencia.

Debido a la fuerte colisión, el rodado de menor porte dio un trompo y terminó chocando a un Ford K que estaba estacionado. Una ambulancia del Same se acercó al lugar y constató afortunadamente que no hubo heridos.

Fuente y foto: www.0223.com.ar