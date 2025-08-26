Bomberos voluntarios de Bavio suman nuevo equipamiento

Los Bomberos Voluntarios de Bavio anunciaron la incorporación de importantes herramientas adquiridas con el apoyo solidario de los vecinos. La inversión total fue de 3.116.722 pesos, destinados a fortalecer la seguridad y la eficacia en cada servicio de emergencia.

Entre los nuevos recursos se destacan 2 barreras Halligan, 2 lanzas de incendio Protek 366, 2 corta cinturones de seguridad con rompecristales, 3 sistemas Spider de inmovilización, 2 collarines cervicales, además de 4 linternas Pelican, 4 flash para conos y 1 juego Storz de 1 ½.

“Cada aporte, cada rifa, cada gesto solidario hace posible que sigamos creciendo. ¡Gracias por estar siempre junto a tus bomberos de Bavio!”, manifestaron desde la institución al anunciar la incorporación del nuevo equipamiento.

Desde la entidad remarcaron que estas incorporaciones permiten trabajar con mayor seguridad y efectividad, asegurando mejores condiciones tanto para el personal como para quienes reciben la asistencia.

La comunidad de Bavio, a través de su constante colaboración, se consolida como un pilar fundamental en el fortalecimiento del cuartel. La institución destacó que cada contribución, por pequeña que parezca, se convierte en un recurso invaluable para salvar vidas.

Con esta inversión, los Bomberos de Bavio reafirman su compromiso con la protección de la comunidad, marcando un nuevo avance en materia de equipamiento y preparación ante emergencias.