Bomberos de Colón impulsa un proyecto de alerta sonora inclusivo

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Colón anunció la puesta en marcha de un proyecto inclusivo destinado a acompañar a personas con hipersensibilidad acústica. Se trata de vecinos y vecinas que, por diferentes diagnósticos, se ven particularmente afectados por ruidos intensos, como quienes están dentro del espectro autista, presentan trastornos del procesamiento sensorial, ansiedad, estrés postraumático o adultos mayores sensibles al sonido.

La medida se enmarca en la búsqueda de mejorar la accesibilidad comunitaria y de brindar contención frente a situaciones que pueden resultar muy invasivas. “Porque sabemos que el sonido de las sirenas, aunque necesario para garantizar la seguridad en emergencias, puede provocar crisis, desregulación emocional o malestar físico en quienes son especialmente sensibles”, señalaron desde la institución.

Con este proyecto, remarcaron, se busca generar una ciudad “más empática e inclusiva”, donde la seguridad pueda convivir con el cuidado de quienes presentan mayor vulnerabilidad frente a los estímulos sonoros.

Cómo funcionará el sistema

La iniciativa consistirá en el envío de un aviso breve a través de una lista de difusión oficial de WhatsApp. El mensaje estará acompañado por un emoji específico y se enviará cada vez que un móvil deba salir con sirena encendida.

De esta manera, las personas que se encuentren inscriptas podrán anticiparse y tomar recaudos frente al ruido. Según explicaron desde el cuartel, la herramienta apunta a reducir el impacto negativo que puede generar el sonido de las sirenas en determinados grupos de la población.

El sistema, además, permitirá a la comunidad estar informada en tiempo real de una situación de emergencia, pero siempre con el foco puesto en la prevención y el bienestar de quienes lo necesiten.

Inscripción voluntaria y gratuita

Las condiciones y pasos para registrarse en la lista se darán a conocer cinco días antes de la apertura oficial. La inscripción comenzará el próximo 1 de septiembre y será totalmente voluntaria y gratuita.

“Con esta iniciativa, Colón avanza en accesibilidad y cuidado comunitario, reafirmando que incluso en la emergencia es posible pensar en el bienestar de quienes más lo necesitan”, remarcaron desde Bomberos Voluntarios.

El comunicado oficial concluye recordando que la institución permanece “al servicio de toda la comunidad” y que este tipo de proyectos son una forma concreta de acompañar a cada vecino y vecina de la ciudad.