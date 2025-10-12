Los bomberos voluntarios de Sierra de los Padres cumplen 48 años de incansable trabajo al servicio de la comunidad. El jefe del cuartel, Sergio Mostafá, contó en el móvil de Radio Brisas como es su tarea en la zona y remarcó que “no solamente trabajamos en los incendios, sino también en rescatar vidas, tenemos un servicio de auxilio”.

En esta línea, remarcó que ante el requerimiento de un vecino dan aviso al SAME y en el mientras tanto acuden al lugar de la emergencia para dar los primeros auxilios. “En total somos 84 bomberos del cuerpo activo y tenemos 6 de reserva activa”, detalló. Esta noche tendrán una cena de festejo junto con la comisión directiva donde se espera la presencia de unas 60 personas.

Pese a ser un día de celebración, los bomberos se encuentran activamente trabajando debido a que los fuertes vientos generaron algunas complicaciones. “Tenemos una guardia permanente de 10 bomberos porque hay árboles y ramas caídos, y también dos postes de luz”. Además, recibieron tres pedidos por Yarará para que se haga la captura en el domicilio y se pueda liberar.