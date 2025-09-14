Fallecen dos bomberos de la Policía de la Rioja al caer de una antena

La Rioja.- Un lamentable hecho se registró en Av. Ortiz de Ocampo, frente al Regimiento de Infantería, en la Capital riojana.

Dos efectivos de Bomberos de la policía provincial, que desarmaban una antena sufrieron una caída tras el aparente corte de un tensor, desde una altura considerable lo que causó el fallecimiento de ambos.

El comisario Sotomayor confirmó el deceso del comisario inspector Alejandro Amado y el suboficial escribiente David Andrada.

Según lo informado por Sotomayor, los efectivos, que estaban en horario laboral, se encontraban en una casa particular desmontando una antena de hierro, cuyas riendas de la misma en la parte superior cedieron y ocasionó la caida de ambos.