Chocaron un auto y una ambulancia en microcentro de Paraná

Por causas que tratarán de establecerse de forma fehaciente, anoche, colisionaron un automóvil Chevrolet Classic y una ambulancia en la intersección de calles Corrientes y La Paz, de Paraná. Como consecuencia del siniestro vial, el conductor del vehículo demandó atención médica por lesiones leves.

“La ambulancia del hospital San Roque iba a buscar un paciente cuando ocurrió el accidente”, confirmó a Elonce la jefa de comisaría segunda, Marisol Duré. En la oportunidad, la funcionaria policial que “los vehículos de emergencia tienen prioridad de paso”.

A raíz del accidente, el conductor –un hombre oriundo de Hernández, demandó atención médica por politraumatismos leves; iba acompañado por otro ciudadano domiciliado en Oro Verde.

Asimismo, Duré indicó que el automovilista dio positivo al test alcoholemia y, por tal motivo se procedió al secuestro del rodado.