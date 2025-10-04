Siete lesionados en volcamiento de carrobomba en Traiguén

TRAIGUEN.- Siete voluntarios de Bomberos de Traiguén resultaron policontusos, dos de ellos con fracturas, luego que el carrobomba en que se movilizaban, por causas que se investigan, volcara esta tarde en un sector rural de la comuna.

El accidente lo protagonizó un carro de la Unidad B-2 de Bomberos, en el sector rural de Colpi, cuando el personal se trasladaba a colaborar en faenas de búsqueda de una persona extraviada. Las causas que provocaron este suceso son materia de investigación, lugar donde se realizó un vasto operativo de emergencia.

Al lugar concurrieron voluntarios especialista en rescate vehicular de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Traiguén, para ayudar a sus compañeros que quedaron atrapados al interior de la máquina. Los dos bomberos que resultaron con fractura, fueron trasladados hasta el Hospital de Victoria.