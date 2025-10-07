Clausuran base de bomberos «mau» en Ciudad del Este

Funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este procedieron a verificar y suspender el funcionamiento de una base del cuerpo de bomberos denominada “Unidad de Rescate Fuerzas Especiales”, ubicada en el kilómetro 7 del barrio Ciudad Nueva, sobre la avenida Julio César Riquelme.

Durante la intervención encabezada por la fiscalizadora Sonia Casco, se constató que la unidad no contaba con los documentos previos ni con la autorización municipal requerida para operar como cuerpo de bomberos dentro del municipio, tal como lo exige la Ordenanza N° 23/2019.

Tras la verificación, se dispuso la suspensión inmediata de las actividades del grupo y se advirtió que no podrán realizar ninguna labor ni presentarse como bomberos en la ciudad hasta regularizar su situación legal.

La actuación municipal quedó asentada en un acta firmada por la fiscal actuante y el responsable del lugar, Julio César Riquelme.