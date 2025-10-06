SBT sigue renovando el parque móvil de sus bomberos

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sitúa a su Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) en la vanguardia de los equipamientos de emergencias y lo convierte en uno de los cuerpos de bomberos más avanzados y mejor equipados de toda Canarias.

La Concejalía de Seguridad y Emergencias dirigida por el teniente de alcalde José Carlos Álamo Ojeda continua con la renovación integral del parque móvil del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) con la adquisición de una nueva bomba urbana pesada (BUP) y un remolque con motobomba, ambos de última generación y equipados con tecnología de vanguardia.

La inversión, adjudicada a la empresa Rosenbauer Española S.A. por un importe total de 434.420 euros, refuerza la apuesta municipal por un servicio de emergencias moderno, eficaz y sostenible, preparado para dar respuesta a las necesidades de un municipio de gran extensión geográfica y alta demanda turística.

La nueva bomba urbana pesada, con chasis 4×2, motor diésel Euro 6 de más de 320 CV, bomba centrífuga de alto rendimiento y carrocería modular de aluminio, está diseñada conforme a las normas UNE-EN 1846 y UNE-EN 1028. Destaca por su gran maniobrabilidad, capacidad de impulsión y sistemas de seguridad avanzada, incluyendo cámaras de visión trasera, iluminación led perimetral y control electrónico de operación. Sus prestaciones garantizan un caudal de hasta 3.500 litros por minuto.

El remolque motobomba, por su parte, amplía la capacidad de abastecimiento y apoyo logístico del S.E.I.S. en tareas de extinción, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, permitiendo mantener caudales constantes de agua en emergencias de gran envergadura.