El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos

El cuartel de bomberos voluntarios de Zárate presentó un kit de herramientas para la intervención de emergencia climática que recibieron del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto la Directora Provincial de Cambio Climático, María José Tesoro expresó “estamos cumpliendo con la tarea que nuestra Ministra de Ambiente Daniela Vilar nos encomendó que es la de generar más herramientas para asistir a los municipios y a los actores del territorio como los bomberos que son los que ponen el cuerpo y los que están en las trincheras dando respuesta ante las emergencias climáticas”.

Por su parte el Jefe del Cuerpo de bomberos, Mauricio Vega destacó “estamos sumamente contentos porque son herramientas que nos hacían falta para sumar y equipar los nuevos móviles que presentamos hace un tiempo atrás mejorando nuestro servicio y capacidad operativa”.

En ese sentido expresó su agradecimiento al Gobierno de la Provincia “nosotros estamos abiertos a trabajar siempre con todos, agradecemos esta donación, la gestión de la Diputada Agustina Propato y a su equipo”.

En tanto que Tomás Barletta en representación del equipo de la Diputada Agustina Propato, enfatizó que “hoy estamos cumpliendo con la palabra, con el decir y hacer, hace un tiempo atrás los vinimos a visitar y sabíamos de la necesidad de este cuartel centenario por este contacto permanente que tenemos”. Al mismo tiempo agregó que la legisladora nacional “realizó una gestión ante el Gobierno de la Provincia de de Buenos Aires a través del Ministerio de Ambiente reforzando nuestro compromiso con las instituciones de la comunidad, así fue como algunos meses atrás también recibieron este apoyo los bomberos de Lima”.

De la actividad también participaron el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Zárate, Jorge Susalla; el Jefe de Cuerpo Mauricio Vega, otros miembros de comisión junto a las concejalas electas de Fuerza Patria, Ana Almirón, Gabriela Moreyra, Desireé Ayala y la Consejera Escolar electa Norma Pura.

EL KIT DE EMERGENCIA:

(8) Podadoras

(16) Motoguadañas

(8) Motosierras

(12) Hachas de mano

(2) Motobombas

(1) Gomon inflable

(50) Botas de Goma de Seguridad

(20) Borcegos de seguridad

(20) Cascos de seguridad con protector auditivo

(20) Chalecos de seguridad

(20) Lentes de seguridad

(20) Pantalon de trabajo

(20) Camisas de trabajo

(2) Sopladoras

(50) Catres

(2) Generadores electricos