Bomberos de Villa del Rosario sumó equipamiento e indumentaria

El cuartel de Bomberos de Villa del Rosario sumó materiales para el trabajo sus voluntarios. El martes por la noche, el presidente de la entidad José María Martino y demás miembros de la comisión directiva, entregaron nueva indumentaria para el personal del cuerpo activo y equipamiento para el cuartel, adquiridos con fondos propios.

Tal lo iformado oficialmente, la inversión fue superior a los 6 millones de pesos, para la adquisición de camperas y buzos tricota para los voluntarios y un nuevo kit de ataque rápido, que se incorporará a una de las unidades para el combate de incendios forestales.

“Con responsabilidad y compromiso, seguimos equipando nuestro cuartel con el objetivo de brindar un mejor servicio y mayor seguridad a toda la comunidad”, indicaron desde la institución.