Bomberos de Chimpay celebraron su aniversario con una nueva unidad

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Chimpay vivió una jornada especial el sábado pasado, al celebrar su 37° aniversario y presentar oficialmente una nueva unidad que se suma a la flota automotor de la institución. El acto protocolar se desarrolló en las instalaciones del cuartel, con la presencia de autoridades locales, bomberos, vecinos y representantes de distintas entidades de la comunidad.

El presidente de la comisión directiva de los Bomberos Voluntarios, Marcelo Laure, expresó para 7 en Punto que la fecha marca un nuevo capítulo en la historia de la institución, fundada en 1978, cuando se conformó la primera comisión directiva y se comenzó la construcción del edificio actual. “Este aniversario es muy significativo, porque además de celebrar un nuevo año de servicio, hicimos entrega simbólica de la escritura del cuartel, un paso muy importante para nuestra institución”, señaló.

Laure destacó el acompañamiento del exintendente Hugo Funes, con quien se trabajó en el proceso para la regularización dominial, y agradeció al Concejo Deliberante, que bajo la gestión del intendente Gustavo Sepúlveda, aprobó la ordenanza que autorizó la donación del predio y la escritura de dominio.

Uno de los momentos más destacados del evento fue la presentación de una nueva camioneta 4×4, adquirida a través de licitación, con una inversión de 44 millones de pesos. “Esta unidad nos permitirá acceder a zonas rurales y de chacras, mejorando la respuesta ante emergencias en todo el ejido de Chimpay”, explicó Laure. La camioneta será equipada completamente con elementos de intervención y rescate.

El presidente también agradeció el aporte de empresas locales, que colaboraron en reparaciones edilicias, mejoras en los móviles y adquisición de nuevos elementos de protección para el personal. “Queda mucho por hacer, pero estamos trabajando con compromiso para que todos los proyectos se sigan concretando de la mejor manera”, concluyó.

Fuente y foto: www.7enpunto.com