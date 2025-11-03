Ejecutan nuevas obras en el cuartel de Bomberos de Villa del Rosario

Se pusieron en marcha los trabajos de movimiento de suelo frente al cuartel de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario para, posteriormente, avanzar con la construcción de un playón de hormigón en el sector destinado al abastecimiento de agua de las autobombas.

Además, se llevará a cabo la ejecución de obras de vereda en el lateral derecho de dicha sede bomberil, sobre calle Santa Fe.

«Con responsabilidad y compromiso, seguimos trabajando para mejorar las instalaciones de la institución y brindar un mejor servicio a toda la comunidad», destacaron desde la entidad.