Renunció toda la Comisión de Bomberos de El Trébol

La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Trébol atraviesa una crisis institucional sin precedentes. Toda la Comisión Directiva presentó su renuncia, alegando profundas diferencias con la Jefatura del cuerpo activo.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial que también convoca a la Asamblea Anual Ordinaria, prevista para el 27 de noviembre de 2025. Aunque el estatuto prevé la renovación parcial de cargos, en esta oportunidad la renovación será total.

Renuncia en bloque

Según el texto difundido, los miembros que habían asumido el 4 de diciembre de 2024 y aún contaban con un año de mandato «renunciarán a sus cargos a la fecha de la Asamblea».

En un mensaje contundente, la Comisión expresó: “La Comisión Directiva actual renuncia en su totalidad”.

El motivo central radica en el deterioro de la relación con la Jefatura del cuerpo activo.

“Podríamos hablar de un sinnúmero de situaciones que vienen sucediendo desde hace un tiempo, donde la Comisión Directiva y la Jefatura no pudieron trabajar en forma coordinada, ordenada y con un mismo objetivo. Intentamos revertirlo, pero la situación fue empeorando”, señalaron.

La Comisión explicó que las prioridades, objetivos y visión de futuro de ambas partes ya no coinciden. “Con mucho dolor, tomamos la decisión de dar un paso al costado y priorizar la institución”.

Tranquilidad financiera y balance de gestión

Pese a la crisis, la Directiva saliente llevó tranquilidad a la comunidad respecto a la situación económica de la Asociación.

Indicaron que se dejarán pagados los salarios de noviembre y las vacaciones 2025, así como todos los compromisos pendientes. También aseguraron que las rendiciones y presentaciones administrativas estarán al día ante los organismos correspondientes.

Logros y gestiones realizadas

Durante su gestión, la Comisión destacó los avances alcanzados en equipamiento, infraestructura y capacitación:

Equipamiento: 22 equipos estructurales, 10 pares de guantes, 10 capuchas ignífugas, 4 pares de botas, una motosierra Stihl y una máquina de cortar césped a explosión.

Obras: avance de la ampliación del edificio en Italia y Larrechea, y reparación del galpón del patio sur.

Mantenimiento y formación: mantenimiento de unidades, pago de cuotas a Regional y Federación, formación de aspirantes y ascensos.

Eventos: realización de las tradicionales cenas por el Día del Bombero y el aniversario institucional.

Gestiones: solicitud de subsidio al Gobierno Provincial (Plan Brigadier), posibilidad de incorporación de un vehículo del programa APRAD, y acuerdos con el municipio y el SAMCO local.

La Comisión Directiva cerró el comunicado con un mensaje a la comunidad: “Agradecemos el apoyo y acompañamiento durante estos 53 años. Es nuestro deseo más sincero que Bomberos Voluntarios de El Trébol siga creciendo”.

