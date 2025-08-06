Entregaron nuevos equipamientos a los Bomberos de la Policía

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, encabezó este martes en Junín una importante entrega de equipamiento destinado a los cuerpos de Bomberos de la Policía de Mendoza de la Zona Este. Acompañada por el intendente Mario Abed y autoridades provinciales, municipales y de la fuerza, la funcionaria destacó la inversión inédita en bienes de capital para fortalecer la respuesta ante emergencias en el territorio.

La actividad se realizó en la Delegación Bomberos de La Colonia, en Junín. Durante el acto, se entregó una camioneta 4×4 de primera intervención —una de las seis adquiridas este año—, además de nueve equipos estructurales completos compuestos por chaqueta, pantalón, casco y botas, fundamentales para la protección del personal en situaciones de riesgo extremo.

El paquete de equipamiento incluyó también herramientas específicas para el combate de incendios forestales, como rastrillos McLeod, palas punta corazón y azotadores o chicotes forestales, que permiten trabajar de forma directa sobre focos ígneos en terrenos de difícil acceso.

Estos nuevos recursos permitirán reforzar la capacidad operativa de las subdelegaciones de Bomberos del Este, optimizando tanto la respuesta ante emergencias como el trabajo preventivo en toda la región.

Al respecto, Mercedes Rus señaló: “Esto que vemos hoy —camioneta, equipos estructurales, autobombas— hacía mucho que no se incorporaba. Estamos incorporando seis unidades ahora, y hacia fin de año llegaran tres autobombas”.