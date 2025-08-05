Una camioneta de los Bomberos voluntarios chocó a otro vehículo

Santa Fe.- Una camioneta de los Bomberos de la ciudad de San José del Rincón chocó a un automóvil que era conducida por una mujer y esta debió ser trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen.

El siniestro se produjo minutos antes de las 21, en el kilómetro 5,2, frente al camping de UTA, en la mano que va desde San José del Rincón hacia la ciudad de Santa Fe.

Cómo se dio el accidente

El periodista de AIRE, Luis Mino, contó en el programa Vivo Aire que una camioneta de los Bomberos Voluntarios de Rincón impactó con violencia a una Ford Ecosport, colisionando en el lateral izquierdo del vehículo particular. La fuerza del golpe destrozó el asiento del conductor de la Ecosport, mientras que la autobomba terminó con serios daños en el tren delantero y el capó completamente levantado.

La mujer que manejaba el vehículo particular, de 35 años, fue rápidamente asistida y derivada al Hospital Cullen. El diagnóstico indica que sufrió neumotórax en el lado izquierdo, traumatismo hepático y fractura de sacro.

El impacto se produjo sobre la calle central de la Ruta 1, por lo que el tránsito está completamente cortado en la mano que va hacia Santa Fe. Los vehículos están siendo desviados por la colectora.

Fuente y foto: www.airedesantafe.com.ar