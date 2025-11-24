Bomberos Voluntarios de Esperanza incorporó una nueva unidad

La Asociación Bomberos Voluntarios de Esperanza sumó este jueves una nueva unidad móvil, importada desde Europa, que será destinada exclusivamente a tareas de rescate.

El vehículo, un camión Mercedes Atego modelo 2004, fue retirado de la Aduana Argentina y horas más tarde arribó a la ciudad, donde su llegada generó entusiasmo entre los integrantes del cuerpo y la comunidad.

Según informaron desde la institución, la nueva unidad permitirá fortalecer la capacidad operativa del Cuerpo Activo, al incorporar equipamiento moderno y específico para intervenciones complejas, lo que mejorará la respuesta ante emergencias tanto en la ciudad como en la región. La adquisición fue posible gracias al trabajo conjunto de la entidad, el aporte del Subsidio Nacional para Bomberos Voluntarios y los fondos provenientes de la Tasa Municipal que abonan los vecinos de Esperanza.

Desde Bomberos Voluntarios destacaron que esta inversión constituye un avance significativo en la profesionalización del servicio y en la preparación del personal. “Agradecemos a la Municipalidad de Esperanza y, especialmente, a toda la comunidad que con el pago de la Tasa nos permite seguir equipándonos para cuidar la vida y los bienes de todos”, expresaron. La unidad será presentada oficialmente en los próximos días.