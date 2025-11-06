La Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn celebró su 64° aniversario, en un emotivo acto realizado en la sede central del cuartel. Durante la ceremonia se reconoció el compromiso, el esfuerzo y la entrega del personal que día a día sostiene una de las instituciones más queridas por la comunidad.

La historia del cuerpo se remonta al 4 de noviembre de 1961, cuando un grupo de vecinos decidió crear la asociación tras los graves incendios que habían afectado a la ciudad. El hecho más recordado fue el siniestro de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, ocurrido en 1960, que se convirtió en el impulso definitivo para fundar el cuerpo de Bomberos.

En las actas del Concejo Deliberante de 1958 ya constaban las primeras gestiones para adaptar un camión regador y organizar un cuerpo voluntario. Finalmente, tras el trabajo conjunto de comerciantes y vecinos comprometidos, se formalizó la institución, que años más tarde recibiría un terreno en la calle San Martín, donde aún funciona el cuartel principal.

Desde 2009, la Asociación cuenta con una conducción integrada por miembros del propio cuerpo activo, lo que permitió potenciar la gestión, fortalecer la capacitación, modernizar el equipamiento e incorporar móviles 0 km y tecnología de última generación.

Con la mirada puesta en el futuro, los Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn proyectan la construcción de un destacamento en la zona oeste y un Centro de Entrenamiento que consolide la formación profesional del personal.

“Son 64 años de compromiso con la comunidad, de servicio desinteresado y de orgullo madrynense”, destacaron desde la institución.