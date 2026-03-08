El Cuartel de Luján consolidó la integración de mujeres en su cuerpo activo

A partir del año 2021, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Luján marcó un hito en su historia institucional al abrir la inscripción para el primer curso de ingreso con aspirantes femeninas. Desde aquel momento, la presencia de mujeres comenzó a fortalecerse dentro de la entidad bonaerense, destacándose casos como el de Agustina Pacheco, quien se recibió en marzo de 2022 y actualmente desempeña sus funciones operativas como integrante formal del escalafón de bomberos.

El proceso de formación para acceder al cuerpo activo demandó un año de preparación integral, donde las candidatas atravesaron una etapa como aspirantes combinando exigentes contenidos teóricos y prácticos. Durante este período, la capacitación se desarrolló tanto en el Cuartel Central como en los dos destacamentos de la localidad, abarcando el estudio de reglamentos internos, maniobras de socorrismo, técnicas avanzadas de combate de incendios y procedimientos de rescate vehicular.

La disciplina y la capacitación constante fueron los pilares que permitieron a las nuevas bomberas integrarse plenamente a las tareas de emergencia. Según explicaron las protagonistas, la vocación de servicio funcionó como el motor principal para sostener el esfuerzo necesario que implica portar el uniforme. Una vez finalizado el ciclo de instrucción básica, las integrantes tuvieron la posibilidad de elegir especialidades según sus aptitudes, orientándose hacia departamentos específicos como el de Incendios, donde se realizan perfeccionamientos mensuales.

La incorporación de personal femenino en Luján representó un avance significativo en la profesionalización y apertura de la institución. Este proceso demostró que la formación técnica permite a las bomberas trabajar con eficiencia en cualquier área operativa, garantizando un servicio de seguridad ciudadana más inclusivo y preparado. La consolidación de este camino, construido mediante el estudio y la convicción, reafirmó el compromiso del cuartel con la igualdad de oportunidades y la excelencia en el servicio de auxilio.