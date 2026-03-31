Segovia: El SPEIS incorpora una nodriza pesada de 12.000 litros

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia ha dado un salto cualitativo en su capacidad de ataque frente a grandes incendios con la puesta en servicio de una nueva bomba nodriza pesada. Esta unidad, que cuenta con una reserva de 11.500 litros de agua y 500 de espumógeno, ha sido el eje central de las jornadas de formación intensiva desarrolladas esta semana por los efectivos de los parques de Palazuelos de Eresma y Boceguillas. La incorporación de este vehículo no solo refuerza el abastecimiento hídrico, sino que introduce prestaciones tácticas de última generación para escenarios de alta complejidad, como accidentes con mercancías peligrosas o incendios en destilerías industriales.

La principal ventaja operativa de esta nodriza radica en su capacidad de extinción aérea. El vehículo está equipado con un monitor telecomandado en el techo, capaz de erogar hasta 4.700 litros por minuto, que puede ser operado con precisión desde el interior de la cabina, protegiendo a los bomberos en caso de emisiones de gases tóxicos o calor radiante extremo. Además, el sistema incorpora tecnología wireless que permite controlar el cañón de agua a una distancia de hasta 150 metros, brindando a los mandos una perspectiva periférica del siniestro y una seguridad sin precedentes en operaciones críticas donde el riesgo de explosión es latente.

A pesar de su imponente capacidad de carga, el director técnico del SPEIS, Carlos Castro, destacó las dimensiones reducidas y la agilidad de la unidad. Montada sobre un chasis de 440 caballos con un tercer eje direccional, la nodriza permite acceder a lugares de difícil entrada donde los vehículos pesados convencionales suelen tener limitaciones. Esta relación peso-potencia es fundamental para obtener resultados rápidos en incendios de tipo industrial, asegurando que el caudal de agua llegue al foco del conflicto en el menor tiempo posible. Con esta inversión, Segovia consolida un sistema de protección civil más robusto, tecnificado y preparado para las emergencias del siglo XXI.