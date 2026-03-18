102° Aniversario de la Dirección Bomberos de la Policía de San Juan

La División Bomberos de la Policía de San Juan conmemoró un nuevo hito en su historia con una emotiva ceremonia religiosa en la Iglesia Catedral. En el marco de sus 102 años de existencia, el cuerpo activo y las autoridades participaron de una misa de acción de gracias para honrar la trayectoria de una institución que es pilar fundamental de la seguridad pública provincial. Este cuerpo de servidores tiene sus raíces en el 14 de marzo de 1924, cuando bajo la gobernación de Federico Cantoni y la jefatura de José Agustín Tourres, se formalizó su creación administrativa tras un devastador incendio en un almacén de ramos generales que conmocionó a la sociedad de la época.

Desde sus humildes comienzos operativos en el antiguo Teatro Coliseo con tecnología básica, la institución ha recorrido un camino de constante evolución estructural y técnica. Tras establecerse en 1944 en la intersección de Aberastain y San Luis, el cuerpo dio un salto cualitativo en 2017 al trasladarse a su actual edificio en las calles Mendoza y Mary O’ Graham. Esta sede es reconocida hoy como una de las instalaciones de vanguardia en Sudamérica, brindando el soporte necesario para las complejas demandas de la emergencia moderna. A partir del año 2020, la jerarquización institucional llevó a la creación de la Dirección Bomberos D-9, reflejando una estructura orgánica más robusta y adaptada a los desafíos actuales.

La especialización ha sido el motor de crecimiento de la Dirección, que hoy cuenta con siete destacamentos estratégicamente distribuidos en los departamentos de Rawson, Jáchal, Caucete, San Martín, Valle Fértil, Calingasta y Sarmiento. Su campo de acción ha trascendido la lucha contra el fuego para integrar disciplinas críticas como el rescate acuático, buceo, salvamento en altura y vehicular, brigada de explosivos, manejo de materiales peligrosos y policía ecológica. Este profesionalismo no solo protege a los sanjuaninos frente a incendios forestales o sismos, sino que ha permitido a la fuerza prestar colaboración internacional en emergencias en Chile y brindar apoyo solidario a las provincias vecinas de San Luis y Córdoba.